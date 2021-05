Battiato | Renzo Arbore | non maestro ma inventore

(Di martedì 18 maggio 2021) "Non avrei mai pensato in quel lontano 1969, quando nella mia prima trasmissione tv a Speciale per voi sul secondo canale della Rai arrivò quel ragazzo dalla Sicilia con una canzoncina leggera (Bella ...

CosìArbore, ricorda i primi anni di carriera di Franco, morto nella notte, dopo una lunga malattia. "Non è mai stato catalogabile, né paragonabile ad altre personalità, italiane o ...Riecheggia la canzone cherealizzò con Alice: il memorabile video girato tra edifici abbandonati costeggiati da una ferrovia fu diretto daMartinelli. Ancor più memorabile l'esibizione ..."Non avrei mai pensato in quel lontano 1969, quando nella mia prima trasmissione tv a Speciale per voi sul secondo canale della Rai arrivò quel ragazzo dalla Sicilia con una canzoncina leggera (Bella ...Il mondo della musica e della cultura italiani sono in lutto per la scomparsa di Franco Battiato. L'artista siciliano si è spento a 76 anni.