“Al posto di Carmelita” Barbara D’Urso | voci su Mediaset | “La conduttrice che arriva dal GF Vip”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 18 maggio 2021) Leche vorrebbero l’esilio didacontinuano a far tremare Cologno Monzese. L’interessata, come già spiegato, di recente ha smentito quest’ipotesi. Elisa Isoardi sarebbe prevista solo per la versione estiva di Pomeriggio 5 matornerebbe a condurlo a settembre. Da che parte si troverà la verità? Ancora difficile stabilirlo. Intanto, sempre per via dei rinnovi dei palinsesti, impazzano i nomi di Enrico Papi (riconfermato per Scherzi a parte) e Adriana Volpe. Niente pericolo,senza dubbio continuerà a lavorare con. Ma pare che la rete del cosiddetto Biscione abbia intenzione di ridurle nuovamente Domenica Live, tornando alla versione breve (dalle 17 alle 18.45 ...