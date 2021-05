X Factor 2021 | deciso il nome del nuovo conduttore? Si rincorrono i rumors su Ludovico Tersigni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 maggio 2021) Sky avrebbe trovato ildi uno dei suoi programmi di punta: sarebbe infatti intenzionato ad affidare l’edizione di Xad un volto amatissimo dai giovanissimi che per la prima volta dovrebbe cimentarsi con la conduzione di un programma televisivo. Ilfatto per il successore di Alessandro Cattelan è quello di, ilpiù chiacchierato per la conduzione della prossima edizione di X. X: dove ci eravamo lasciati Dopo dieci anni passati insieme allo stessoil programma di punta delle reti Sky si trova di fronte ad una grande decisione da prendere: chi sarà l’erede di Alessandro Cattelan? I nomi si ...