Verona – Bologna finisce 2-2 al Bentegodi (Di lunedì 17 maggio 2021) . La sfida tra gli scaligeri e i rossoblu valevole per la 37esima giornata di campionato, ha portato nelle casse delle due squadre solamente un punto. La situazione della classifica non cambia, anzi. La formazione guidata da Juric rimane decima mentre gli uomini di Mihajlovic si fermano all’undicesimo posto. Verona – Bologna: in tv e formazioni Verona – Bologna finisce 2-2: com’è andata la partita? La partita tra Verona e Bologna che si è giocata allo stadio Bentegodi, è terminata 2-2. È stata una sfida molto accesa: entrambe le squadre non si sono mai arrese. Hanno invece combattuto fino alla fine. I padroni di casa sono partiti subito bene: dopo soli due minuti Faraoni ha segnato il gol del vantaggio. Il Bologna comunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) . La sfida tra gli scaligeri e i rossoblu valevole per la 37esima giornata di campionato, ha portato nelle casse delle due squadre solamente un punto. La situazione della classifica non cambia, anzi. La formazione guidata da Juric rimane decima mentre gli uomini di Mihajlovic si fermano all’undicesimo posto.: in tv e formazioni2-2: com’è andata la partita? La partita trache si è giocata allo stadio, è terminata 2-2. È stata una sfida molto accesa: entrambe le squadre non si sono mai arrese. Hanno invece combattuto fino alla fine. I padroni di casa sono partiti subito bene: dopo soli due minuti Faraoni ha segnato il gol del vantaggio. Ilcomunque ...

PietroMazzara : Andare a giocarsela a Bergamo, mentre Napoli e Juve hanno Verona e Bologna, era l’ultima cosa che doveva accadere - tancredipalmeri : Atalanta-Milan Napoli-Verona Juventus-Bologna The 50 million games - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - Ansa_ER : Serie A: Verona-Bologna 2-2. Palacio in gol nel finale pareggia gara equilibrata #ANSA - phierpez : Hellas Verona-Bologna 1-1, pareggio a fine primo tempo: Faraoni la sblocca subito ma la squadra di Mihajlovic non m… -