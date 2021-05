Trent Reznor | provocare con dedizione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Fresco di Premio Oscar per la Migliore colonna sonora per il film d’animazione Soul (e candidato anche per quella di Mank), il frontman dei Nine Inch Nailscompie oggi 56 anni. Musicista poliedricamente oscuro e votato alla provocazione, con la suaha decisamente rivoluzionato il mondo della musica, e non solo: è a tutti gli effetti, ormai, una figura pop, tanto che perfino il regista David Lynch lo ha voluto al suo fianco per la colonna sonora di Twin Peaks: The Return. Curriculum (invidiabile) a parte, cosa sappiamo di? Non l’abbiamo definito “provocatore” a caso. Quando con i Nine Inch Nails si trovava a girare il video della canzone “Down In It”, l’FBI aprì un fascicolo su di lui, credendo fosse morto e protagonista di uno… snuff movie.Infatti una ...