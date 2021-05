Torino, attivisti di Extinction Rebellion bloccano il traffico davanti alla sede della Leonardo (Di lunedì 17 maggio 2021) 17 maggio 2021 – Tre attivisti di Extinction Rebellion hanno rallentato il traffico in Corso Francia a Torino, di fronte alla sede di Leonardo S.p.a. Gli attivisti, seduti sull’asfalto al centro della careggiata, hanno mostrato cartelloni per protestare contro gli investimenti pubblici all’industria bellica. Sono intervenuti i Carabinieri per evitare la creazione di ingorghi. Torino Corso Francia attivisti di Extinction Rebellion in protesta Questa mattina, tre attivisti legati ad Extinction Rebellion hanno deciso di rallentare il traffico in Corso Francia, a Torino. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) 17 maggio 2021 – Tredihanno rallentato ilin Corso Francia a, di frontediS.p.a. Gli, seduti sull’asfalto al centrocareggiata, hanno mostrato cartelloni per protestare contro gli investimenti pubblici all’industria bellica. Sono intervenuti i Carabinieri per evitare la creazione di ingorghi.Corso Franciadiin protesta Questa mattina, trelegati adhanno deciso di rallentare ilin Corso Francia, a. ...

