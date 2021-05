Tommaso Zorzi, arriva l’annuncio dell’influencer: “Ti cambia la vita” – VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) L’influencer Tommaso Zorzi non smette di stupire i propri fans. L’opinionista è tornato su Instagram con un nuovo annuncio: vediamo di cosa si tratta L’amatissimo influencer ed ora conduttore televisivo Tommaso Zorzi è tornato nelle sue Insta Stories con nuovi consigli per i suoi followers. Dopo la vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) L’influencernon smette di stupire i propri fans. L’opinionista è tornato su Instagram con un nuovo annuncio: vediamo di cosa si tratta L’amatissimo influencer ed ora conduttore televisivoè tornato nelle sue Insta Stories con nuovi consigli per i suoi followers. Dopo la vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - bissolo_greta : RT @antonio_bozz_7: 'Io non sono le persone con cui vado a letto. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere che vada con uomini o con donne'??????… - Francy76956912 : RT @ognivoltaemily: Io non sono le persone con cui vado a letto. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere che vada con uomini o con donne. Biso… -