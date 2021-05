Serena Grandi sostiene il figlio Edoardo e il suo coraggio di fare coming out

(Di lunedì 17 maggio 2021)Bortone ha iniziato la puntata di Oggi è un altro giorno accogliendo in studioe ilErcole. Un episodio molto emozionante, proprio nella Giornata Mondiale dell’Omofobia, che si celebra il 17 maggio: l’attrice ha pubblicamente supportatoper il suo orientamento sessuale, affermando di esserne felice e di amarlo sempre.e ilentrano in studio, discreti e felici: la solidità del loro legame si nota sin da subito. L’attrice ammette che vorrebbe trasferirsi vicino alednon si tira indietro: “Mamma sarebbe invadente dal punto di vista della cucina, mi accoglierebbe con le tavole imbandite. L’altra sera sono tornato da Rimini a mezzanotte e ho trovato ...

altrogiornorai1 : RT @RMvoice1: @Serena_Grandi ed Edoardo mi piacciono davvero tanto. Mo' l'ho detto ?? #OggiEUnAltroGiorno - RMvoice1 : @Serena_Grandi ed Edoardo mi piacciono davvero tanto. Mo' l'ho detto ?? #OggiEUnAltroGiorno - Ema_poet : RT @altrogiornorai1: “Io ho passato dei momenti atroci” Edoardo Ercole parla del suo coming out insieme a sua mamma @Serena_Grandi #OggièU… - Vigilan54364787 : @Serena_Grandi noi veri fan ti vogliamo bene.... nn dar retta a certe persone cattive. Oggi pomeriggio da @serenabortone eri bellissima!! - donvitorap : .. . Vi stupisce che figlio di serena grandi ahahah ma normale frutto cade vicino albero -

Il figlio di Serena Grandi ha raccontato un curioso aneddoto sull'epoca della scuola: "C'era stata una controversia con l'insegnante di greco, forse non gli ero simpatico, e io ho preso e ho cambiato ..."
Serena Grandi è la prima ospite insieme al figlio della nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone padrona.
Serena Grandi ospite assieme al figlio negli studi di Oggi è un altro giorno, programma in diretta su Rai Uno: ecco le sue parole ...