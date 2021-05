Advertising

anteprima24 : ** Patto di Posillipo Pd-M5S: la benedizione di Di Maio, lo strappo della base napoletana **… - ZenatiDavide : Napoli, Pd e M5s ufficializzano il patto per le amministrative: sì al candidato unico. “Il progetto del governo Con… - A_Di_Marino : Il ministro Di Maio ha appena annunciato che 'il M5S e il Pd correranno insieme. Adesso avanti, scegliamo un nome v… - fabiopi1000 : RT @anteprima24: ** Il Patto del bar di Posillipo: Pd-M5S per Manfredi candidato ** - anteprima24 : ** Il Patto del bar di Posillipo: Pd-M5S per Manfredi candidato ** -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Posillipo

I dem e gli esponenti 5 stelle di Napoli si sono riuniti oggi in un bar die hanno chiuso l'intesa. Per il M5s erano presenti i parlamentari Alessandro Amitrano, Luigi Iovino, Gilda ...Da un bar di Giugliano a uno di. Un anno fa Roberto Fico e Marco Sarracino si sono seduti a un tavolino per stringere ildi Giugliano per le comunali. Oggi le due delegazioni sono state più numerose. Il Pd e il ...Siglato il patto definitivo tra dem e grillini per le elezioni comunali del prossimo settembre, Napoli diventa il laboratorio dell’alleanza ...NAPOLI – Si sono visti negli occhi in un bar di Posillipo. Pd e Movimento 5 Stelle hanno scelto uno dei luoghi più romantici della città per dirsi sì. E, per dirla col film di Renzo Arbore, “…che mi h ...