Pagelle Venezia-Lecce 1-0 | voti e tabellino playoff Serie B 2020 2021

Le Pagelle e i voti di Venezia-Lecce 1-0, match di andata della semifinale dei playoff di Serie B 2020/2021. La squadra di Zanetti domina gran parte del match ma segna una sola rete: al 47? Aramu dà il via all'azione, Maleh scarica benissimo per Forte che in area batte Gabriel con un grande mancino che decide questo primo round. Sottotono la squadra di Corini mai veramente pericolosa se non con un colpo di testa di Stepinski a fine primo tempo. Il match di ritorno è in programma giovedì 20 maggio e al Lecce servirà una vittoria per conquistare la finale. Venezia (4-3-1-2): Maenpaa 6.5; Mazzocchi 6.5, Ceccaroni 6.5, Modolo 6.5, Molinaro 6; Fiordilino 6.5 (74? Crnigoj 6), Taugourdeau 6.5 (87? Svoboda sv), Maleh 7; Aramu ...

