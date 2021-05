Nazionale, Mancini rinnova fino al 2026: “Non semplice vincere, portiamo avanti un lavoro” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, a meno di un mese dall’inizio degli Europei il ct e la Federazione hanno deciso di lanciare un segnale di continuità. I risultati dell’ex allenatore di Inter e Manchester City hanno convinto i vertici federali ad allungare l’accordo già prima dell’inizio della competizione europea. “Per noi credo sia un bellissimo momento – ha commentato Mancini – non è semplice vincere, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti“. L’allenatore jesino venne nominato ct il 14 maggio 2018 e prese in mano una Nazionale reduce da uno momenti più bui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Il commissario tecnico dellaRobertohato il suo contrattoal, a meno di un mese dall’inizio degli Europei il ct e la Federazione hanno deciso di lanciare un segnale di continuità. I risultati dell’ex allenatore di Inter e Manchester City hanno convinto i vertici federali ad allungare l’accordo già prima dell’inizio della competizione europea. “Per noi credo sia un bellissimo momento – ha commentato– non è, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portareuniniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti“. L’allenatore jesino venne nominato ct il 14 maggio 2018 e prese in mano unareduce da uno momenti più bui ...

