Dal 9 al 15 maggio sono stati 1.074 i Migranti soccorsi o intercettati in mare e riportati in Libia. Lo ha segnalato su in un tweet la branca libica dell'Organizzazione internazionale per le ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Oim Migranti, Oim: oltre mille persone riportate in Libia in una settimana Come evidenzia una grafica Oim, il totale dei migranti riportati in Libia quest'anno è salito già a 8.170, a fronte degli 11.891 dell'intero 2020. Si tratta di 7.066 uomini, 623 donne e 395 minori (...

La verità sul ruolo della Guardia costiera libica L'Oim nei giorni scorsi ha rilasciato i dati dei migranti intercettati in mare e respinti in Libia: in totale il numero è di 6.992 stranieri dall'inizio dell'anno. Quelli dell'intero 2020 sono stati ...

Migranti, Oim: oltre mille persone riportate in Libia in una settimana TGCOM Migranti, Oim: oltre mille persone riportate in Libia in una settimana Dal 9 al 15 maggio sono stati 1.074 i migranti soccorsi o intercettati in mare e riportati in Libia. Lo ha segnalato su in un tweet la branca libica dell'Organizzazione internazionale per le migrazion ...

Migranti: bando per 4 navi-quarantena da 300-400 posti Entornointeligente.com / (ANSA) â?” ROMA, 17 MAG â?” Il Governo cerca altre 4 grandi navi da destinare â?” nel periodo 1 giugno-30 luglio â?” alla quarantena delle persone che sbarcano, “in consideraz ...

