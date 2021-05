Meloni: “C’è poco da gioire. Coprifuoco inutile e inaccettabile sopruso” (Di lunedì 17 maggio 2021) C’è qualcosa per cui gioire? Coprifuoco dalle 22 alle 23. Solo a partire dal 7 giugno posticipato alle 24. Per la sua abolizione toccherà aspettare il 21 giugno. Giorgia Meloni dice no, nulla per cui plaudire all’esecutivo. Arriva il duro commento della leader di FdI dopo l’esito dell’incontro tra il premier Draghi e la cabina di regia, esito avallato dal Cdm appena concluso. Coprifuoco, Meloni: “Draghi ha solo allentato un po’ il guinzaglio” “Il Governo Draghi respinge ancora una volta la proposta di Fratelli d’Italia di abolire subito e completamente il Coprifuoco. C’è ben poco da gioire sulla scelta dell’esecutivo di limitarsi ad allentare solo un po’ il guinzaglio che ha stretto al collo degli italiani. Una o due ore in più d’aria concesse agli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) C’è qualcosa per cuidalle 22 alle 23. Solo a partire dal 7 giugno posticipato alle 24. Per la sua abolizione toccherà aspettare il 21 giugno. Giorgiadice no, nulla per cui plaudire all’esecutivo. Arriva il duro commento della leader di FdI dopo l’esito dell’incontro tra il premier Draghi e la cabina di regia, esito avallato dal Cdm appena concluso.: “Draghi ha solo allentato un po’ il guinzaglio” “Il Governo Draghi respinge ancora una volta la proposta di Fratelli d’Italia di abolire subito e completamente il. C’è bendasulla scelta dell’esecutivo di limitarsi ad allentare solo un po’ il guinzaglio che ha stretto al collo degli italiani. Una o due ore in più d’aria concesse agli ...

