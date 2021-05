L’immunologa Viola tuona contro il coprifuoco: “Va tolto subito. E basta quarantena ai vaccinati” (Di lunedì 17 maggio 2021) In questa fase dell’emergenza Covid-19, “con la bella stagione” e “con i numeri che stanno scendendo” in modo costante, “penso che dobbiamo concentrarci sulle cose veramente essenziali ed essere più permissivi laddove possibile”. Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, ad ‘Agorà su Rai3 ha ribadito di essere “sempre stata contraria a mantenere il coprifuoco alle 22“ e ha valutato positivamente la prospettiva di allentamenti più diffusi delle misure anti-contagio a breve: “La data del 2 giugno anche a me sembra possibile per le riaperture generalizzate”, ha affermato. Viola contro il coprifuoco: “Dobbiamo stare tutti all’aria aperta” “Siccome sappiamo perfettamente che il contagio avviene nei luoghi chiusi, lasciamo che le persone stiano all’aperto il più possibile”, è l’invito della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) In questa fase dell’emergenza Covid-19, “con la bella stagione” e “con i numeri che stanno scendendo” in modo costante, “penso che dobbiamo concentrarci sulle cose veramente essenziali ed essere più permissivi laddove possibile”. Antonella, immunologa dell’università di Padova, ad ‘Agorà su Rai3 ha ribadito di essere “sempre stata contraria a mantenere ilalle 22“ e ha valutato positivamente la prospettiva di allentamenti più diffusi delle misure anti-contagio a breve: “La data del 2 giugno anche a me sembra possibile per le riaperture generalizzate”, ha affermato.il: “Dobbiamo stare tutti all’aria aperta” “Siccome sappiamo perfettamente che il contagio avviene nei luoghi chiusi, lasciamo che le persone stiano all’aperto il più possibile”, è l’invito della ...

