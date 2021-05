Giro d’Italia 2021, Stefano Oldani: “Sono veramente contento, arrivare tra i primi cinque in una tappa del Giro non è mai facile” (Di lunedì 17 maggio 2021) Con il ritiro di Caleb Ewan, Stefano Oldani, giovane azzurro della Lotto Soudal, avrà molto più spazio per sé in questo Giro d’Italia 2021. Il corridore milanese, nell’odierna L’Aquila-Foligno, ha subito dimostrato il suo valore piazzandosi al quarto posto. Solo Peter Sagan, Fernando Gaviria e Davide Cimolai Sono riusciti a fare meglio rispetto a lui. Oldani è un corridore completo, gode di buono spunto veloce, ma si difende molto bene anche in salita. Nel 2019, quando correva tra gli U23, si piazzò in top-10 in oltre venti gare. Inoltre, da quando è passato alla Lotto Soudal, è diventato uno degli uomini di fiducia del leggendario Philippe Gilbert, il quale, ogni volta che attacca il numero alla schiena, lo vuole al suo fianco. Queste le dichiarazioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Con il ritiro di Caleb Ewan,, giovane azzurro della Lotto Soudal, avrà molto più spazio per sé in questo. Il corridore milanese, nell’odierna L’Aquila-Foligno, ha subito dimostrato il suo valore piazzandosi al quarto posto. Solo Peter Sagan, Fernando Gaviria e Davide Cimolairiusciti a fare meglio rispetto a lui.è un corridore completo, gode di buono spunto veloce, ma si difende molto bene anche in salita. Nel 2019, quando correva tra gli U23, si piazzò in top-10 in oltre venti gare. Inoltre, da quando è passato alla Lotto Soudal, è diventato uno degli uomini di fiducia del leggendario Philippe Gilbert, il quale, ogni volta che attacca il numero alla schiena, lo vuole al suo fianco. Queste le dichiarazioni ...

