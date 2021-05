Giornata internazionale contro l' omofobia | Mattarella | Rifiuto assoluto di ogni discriminazione

(Di lunedì 17 maggio 2021) "Lal', la transfobia e la bifobia è l'occasione per ribadire ildiforma die di intolleranza e, dunque, per riaffermare ...

EnricoLetta : Celebriamo la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia, transfobia con un impegno concreto: approvare subit… - fanpage : Oggi è la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia #StopOmofobia #loveislove #17maggio - poliziadistato : Famiglia è dove c'è amore ? Giornata internazionale della famiglia #essercisempre #15maggio - karendminks : RT @fanpage: Oggi è la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia #StopOmofobia #loveislove #17maggio https://t.… - HK697089H : RT @stefyorlando: Oggi è la giornata internazionale contro l’omotransfobia, ricordiamo che ogni diversità va rispettata e ci arricchisce se… -

Nella Giornata internazionale contro l'omofobia dal Colle arriva la nota del presidente della Repubblica: "La Giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e bifobia" dichiara Sergio Mattarella "è l'occasione per ... Questo è l'impegno che vogliamo ribadire oggi, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia'. Lo afferma su facebook il presidente della Camera Roberto ... La festa è celebrata in più di 130 Paesi, e la data ricorda quando il 17 maggio del 1990 l'Oms cancellò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali ...