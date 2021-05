Galli & co | anziché pontificare | chiedano scusa

(Di lunedì 17 maggio 2021) Massimol’ha annunciato qualche giorno fa: due settimane di quarantena per “studiare” e “tenere lezioni”. Era ora. Anche perché i nostri televirologi cento ne dicono e una ne azzeccano: meglio parlare di meno e con più cognizione di causa. Uno degli esempi più clamorosi sono stati gli allarmi sull’adunata dei tifosi interisti nel capoluogo lombardo: a quanto pare, non è stato registrato alcun aumento dei contagi significativo a Milano. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/-last.mp4 Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, già annunciava che quell'”errore gravissimo” sarebbe costato “qualche vita umana”. Francesco Menichetti, primario dell’ospedale di Pisa, addirittura scherzava sul doppio significato, sportivo e medico, della parola “tifo”. E invece… D’altronde, quando Mario ...

Advertising

borghi_claudio : Mi pare di vedere Speranza al telefono dal bunker... PRESTO! qui vedono che i contagi scendono! mandate più Galli… - LegaSalvini : E ADESSO CHI GLIELO DICE A GALLI E CRISANTI? - borghi_claudio : Hahahahahhahaha è vero!!! Ha abbandonato la televisione stamattina e stasera è ancora qui ?????? #galli - FuoriIncuboUe : RT @VotersItalia: #Draghi dice che dovremo abituarci a #vaccinazioni periodiche, #Figliuolo che sono riusciti ad iniettare milioni di sieri… - SinistroTOP : ??Galli “la spiaggia che vorrei” -

Ultime Notizie dalla rete : Galli &

ilmessaggero.it

Senza vaccinare i bambini è impossibile ottenere l'immunità di gregge. Lo ha spiegato il professore Massimo, direttore del Reparto di Malattie Infettive all'Ospedale Sacco di Milano, nel corso di un incontro per il ciclo di alta formazione Horizon Academy, commentando così l'approvazione da parte dell'...Abbracci al chiuso in tempo di Covid , per Roberto Burioni è il caso di andarci piano. Anzi, con i piedi di piombo. E al virologo Burioni fa eco l'infettivologo Massimo: 'Immunità di gregge solo con vaccino ai più giovani'. 'Le cose vanno meglio, ma datemi retta: con gli abbracci e soprattutto al chiuso andate con i piedi di piombo', scrive il virologo Roberto ...Secondo Massimo Galli senza la vaccinazione di bambini e ragazzi contro il Covid non si potrà raggiungere l'immunità di gregge.L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così a Lady Radio: “Le parole di Biraghi su Prandelli? Credo che passata la paura della retrocessione, adesso tutti si sentono liberi di espr ...