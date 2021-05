FIGC, Matteo Marani nominato presidente del Museo del Calcio (Di lunedì 17 maggio 2021) (ANSA) – ROMA, 17 MAG – Su proposta del presidente Gravina, il Consiglio della FIGC ha approvato all’unanimità la nomina di Matteo Marani quale presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano. Marani, già vicepresidente della Fondazione, prende il posto lasciato vacante da Fino Fini, scomparso nel settembre scorso. (ANSA). Foto: Wikipedia MatteoM arani L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) (ANSA) – ROMA, 17 MAG – Su proposta delGravina, il Consiglio dellaha approvato all’unanimità la nomina diqualedella Fondazione deldelItaliano., già vicedella Fondazione, prende il posto lasciato vacante da Fino Fini, scomparso nel settembre scorso. (ANSA). Foto: WikipediaM arani L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

