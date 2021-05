Disturbi del comportamento alimentare | insulti ai ragazzi nel centro di Todi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ialimentari in Italia riguardano più di 3 milioni di persone. L’anoressia è la terza malattia cronica più comune tra i giovani infatti presenta un rischio di mortalità 10 volte superiore per itra i 15 ed i 24 anni rispetto ai propri coetanei. La percentuale di decessi per anoressia nervosa in un anno si aggira attorno al 6%, mentre i decessi per bulimia nervosa sono al 2%. Dai dati pubblicati sul sito web Ordine dei farmacisti della provincia di Roma, i casi riguardano il 94% le donne e il restante 6% gli uomini. L’incidenza di casi annuali di anoressia nervosa è di 8 casi per 100mila persone, nel caso delle donne, e tra lo 0,02 e 1,4 tra gli uomini. Per quanto riguarda la bulimia sono 12 per 100mila abitanti i casi annuali per le donne e 0,8 per gli uomini. La pandemia è stato un fattore aggravante per i...