“Disclosure” | oltre gli stereotipi per una maggiore inclusione LGBTQ

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quando i film fanno la loro magia, lo schermo diventa uno specchio, che riflette le dimensioni delle nostre identità in modi profondi ed emotivi. È qui che entra in gioco il coinvolgente documentario Netflix di Sam Feder,, che ripercorre il modo in cui i personaggi non conformi al genere, dell’attuale comunità, sono stati rappresentati negli anni sullo schermo. Un toccante tributo all’esistenza delle persone trans e un’amara riflessione sui pregiudizi alimentati da Hollywood. I dannosi cliché alimentati da Hollywood L’intervista di Laverne Cox nel documentario “” – Photo credits: AVA BENJAMIN SHORR/NETFLIXdi genere, narrazioni disfunzionali, cisgender-centrismo. Per decenni, con la rappresentazione delle persone trans in tv e al cinema ci si è posti il problema di essere ...