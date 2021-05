Denise Pipitone | ex pm Maria Angioni | ' Più persone hanno collaborato al sequestro'

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - fcolarieti : Denise Pipitone, l’ex pm Angioni: “Potrebbe essere stata rapita da due gruppi di persone e in strada potevano esser… - ASannais : RT @sergiomarcoc: #DomenicaLive col Talk dedicato a Denise Pipitone tocca il 14,8% La Fialdini è rimasta al 13,6% #AscoltiTv - zazoomblog : Denise Pipitone la rivelazione shock: “Ecco chi l’ha rapita” - #Denise #Pipitone #rivelazione #shock: -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

, ex pm Angioni/ "Due gruppi di famigliari - amici dietro la sparizione" Alla 19enne era stato tolto il cellulare usato dai "protettori" per rispondere agli annunci concordando i ...La donna, che ha seguito le indagini dopo un mese dalla scomparsa difino al 2005, analizza alcune questioni sulla vicenda. 'Nei pressi del luogo in cui è scomparsa- continua ..."Secondo la mia ipotesi più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina". Così l'ex pm Maria Angioni a "Mattino Cinque". La donna, ...La PM Maria Angioni ha raccontato delle proprie ipotesi sul caso Denise Pipitone. Alcune dichiarazioni sono state scioccanti.