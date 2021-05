Cultura di destra? Tutta nazista | il delirio di Flores d' Arcais

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il direttore di MicroMega in un'intervista definisce ladi"una contraddizione in termini" e aggiunge "Con Meloni e Salvini a rischio la Costituzione”. È la crisi della sinistra che per esistere attacca la

Advertising

Mov5Stelle : Sarà un MoVimento integralmente intriso di cultura ecologica. Una cultura che dovrebbero abbracciare tutti, dall’es… - AntonellaPulvi8 : RT @Mov5Stelle: Sarà un MoVimento integralmente intriso di cultura ecologica. Una cultura che dovrebbero abbracciare tutti, dall’estrema si… - Mauro73432329 : - Fabio_V79 : RT @Mov5Stelle: Sarà un MoVimento integralmente intriso di cultura ecologica. Una cultura che dovrebbero abbracciare tutti, dall’estrema si… - Sangreitaliana2 : RT @Mov5Stelle: Sarà un MoVimento integralmente intriso di cultura ecologica. Una cultura che dovrebbero abbracciare tutti, dall’estrema si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura destra

il Giornale

... direttore di Micro Mega, si lascia andare a dichiarazioni stereotipate e offensive nei confronti delladi, significa che nel mondo culturale della sinistra esiste un problema. Nell'...Oltre la metà degli elettori del centrosi sono espressi pure a favore. Il Disegno di legge, ...di una Giornata nazionale da celebrarsi il 17 maggio per promuovere anche nelle scuole la...Il direttore di MicroMega in un'intervista definisce la cultura di destra "una contraddizione in termini" e aggiunge "Con Meloni e Salvini a rischio la Costituzione”. È la crisi della sinistra che per ...Paolo Petroni (ANSA) - ROMA, 17 MAG - INGRID SEYMAN, ''LA PICCOLA CONFORMISTA'' (SELLERIO, pp. 190 - 15,00 euro - Traduzione di Marina Di Leo) - ''Sono nata, da destra, in una famiglia di sinistra'', ...