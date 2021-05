Cordoglio di amici e tifosi per la scomparsa dell'amato “Pit Bull”, già campione italiano dilettanti (Di lunedì 17 maggio 2021) Filippo Viscido trovato impiccato in un garage: addio all’ex calciatore dell’Avellino. A trovare il corpo esanime la moglie e la figlia, inutili i soccorsi Filippo Viscido trovato impiccato in un garage: addio all’ex calciatore dell’Avellino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Filippo Viscido trovato impiccato in un garage: addio all’ex calciatore’Avellino. A trovare il corpo esanime la moglie e la figlia, inutili i soccorsi Filippo Viscido trovato impiccato in un garage: addio all’ex calciatore’Avellino su Notizie.it.

Advertising

riviera24 : L’estremo Ponente piange Samuele Bellina, morto a 24 anni - Molti gli amici che hanno voluto salutare virtualmente… - reppinca : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per la morte di Luana D’Orazio. Vicinanza e cordoglio alla sua creatura, ai famigliari e amici per la t… - 69Petrus : RT @ItalyinALB: Ci uniamo al cordoglio per la prematura scomparsa del collega Antonio Verde che ci ha lasciato mentre prestava servizio all… - ItalyinALB : Ci uniamo al cordoglio per la prematura scomparsa del collega Antonio Verde che ci ha lasciato mentre prestava serv… - MauroCapozza : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per la morte di Luana D’Orazio. Vicinanza e cordoglio alla sua creatura, ai famigliari e amici per la t… -