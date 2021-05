Advertising

LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: 'LUNEDÌ SI RIAPRA L'ITALIA, RESTITUIRE LA LIBERTÀ A 60 MILIONI DI CITTADINI' - LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: «ORA BASTA. SI RIAPRANO RISTORANTI, BAR E PALESTRE AL CHIUSO» - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - fseviareggio : RT @Adnkronos: #Coprifuoco via il 2 giugno, 'se non ci sarà un aumento” dei casi. - fisco24_info : Coprifuoco Italia, Costa: 'Oggi prolungamento, via a giugno': Il sottosegretario alla Salute: 'Verso apertura risto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Italia

In'dobbiamo vaccinare, vaccinare, vaccinare. Perché è questo, l'aver messo in protezione ...posticipato Allentare il, posticipandolo, si può per Ricciardi. Ma 'bisogna ...Lo stop aldopo quasi 7 mesi in cui gli italiani sono stati costretti a rientrare a casa alle dieci ...che rischiano di entrare a fare parte delle schiere dei nuovi poveri in. Le ...(Adnkronos) - Sul coprifuoco in Italia "credo si debba andare per gradi: oggi con la cabina di regia capiremo se prolungarlo di un'ora o 2" rispetto alle 22, e poi "a giugno verrà abolito". Lo ha dich ...Con questa serie di regole i festeggiamenti per i matrimoni potrebbero ricevere il via libera già dal prossimo 15 giugno (Fanpage.it) Covid, Italia in giallo. Coprifuoco, riaperture e nuovi parametri ...