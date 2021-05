Cina, le vendite al dettaglio crescono meno delle attese ad aprile (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Segnali contrastanti giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano una crescita uguale alle attese della produzione e un aumento minore delle aspettative per le vendite al dettaglio. Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta ad aprile, registrando un incremento del 9,8%, come il consensus e contro il +14,1% del mese precedente. Da inizio anno la produzione segna un +20,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dopo +24,5% rilevato a marzo. crescono a un ritmo minore gli investimenti delle imprese, che segnano un +19,9% su base annua, contro il +196% atteso, rispetto al +25,6% del mese precedente. Peggio delle aspettative, invece, le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Segnali contrastanti giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano una crescita uguale alledella produzione e un aumento minoreaspettative per leal. Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta ad, registrando un incremento del 9,8%, come il consensus e contro il +14,1% del mese precedente. Da inizio anno la produzione segna un +20,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dopo +24,5% rilevato a marzo.a un ritmo minore gli investimentiimprese, che segnano un +19,9% su base annua, contro il +196% atteso, rispetto al +25,6% del mese precedente. Peggioaspettative, invece, le ...

