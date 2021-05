Berlusconi condannato | ora la Corte di Strasburgo vuol sapere se fu vera giustizia | «L’Italia spieghi»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Domande suinvece che domande a. Già, sono lontani i tempi in cui Repubblica bombardava quotidianamente il Cavaliere a furia di insinuanti interrogativi sulla presenza del Cavaliere al 18° compleanno di Noemi Letizia. Ora la scena si è ribaltata, e a porre le domande è questa volta la Cedu, laeuropea dei diritti dell’uomo. E non su compleanni o anniversari bensì sul processo che otto anni fa si concluse con la condanna (l’unica) diper frode fiscale. Bene, i giudici divoglionodal governo italiano se l’imputato «abbia beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente», presupposto per un giudizio equo. Dalla Cedu 10 domande al governo italiano È solo una delle dieci domande sul processo conclusosi il 1° agosto ...

