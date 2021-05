Amici 20, la dedica speciale di Giulia Stabile dopo il trofeo: “Questo è per…” (Di lunedì 17 maggio 2021) All’indomani del successo nel talent di Canale 5, la vincitrice ha voluto fare una dedica davvero speciale: vediamo cosa ha detto. Nell’ambito dell’intervista rilasciata a TvBlog, la vincitrice del talent show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 maggio 2021) All’indomani del successo nel talent di Canale 5, la vincitrice ha voluto fare unadavvero: vediamo cosa ha detto. Nell’ambito dell’intervista rilasciata a TvBlog, la vincitrice del talent show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

giusycuccaro02 : Javier basta con sta corte jamm é finito Amici quanta confidenza mo si attiva l’altro sottone e ti fa vede la dedic… - _KaunaRossa : Io e tutti gli amici di Black metal promotion, dedichiamo a Luca Azazel questo album della Norvegia. In the Woods.… - basicvwitch : @_AccioIdols eccoti ? - LucianoMeringa : RT @leonemaschio: Bella gente pomeriggio spero buono a tutti voi amici del mio ?? una dedica a chi volete bene @nuvola1000 @iside50 @liliara… - conuncriterio : @patronousqueen Anche io so sfigata, ma la Stabile ci batte tutte 'io so sfigata' e infatti si è visto, un ragazzo… -