UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di lunedì 17 maggio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 maggio 2021)17andrà in onda l’episodio numero 5.696 di Unal, appartenente al 1.140° blocco. Come ogni sera, dalal venerdì, andrà in onda alle ore 20:45 circa su Rai 3. Ma cosa succederà? Ecco le trame, fornite in esclusiva dall’ufficio stampa Rai alla nostra redazione! Scongiurato il pericolo per Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo), scopriremo come reagirà Franco (Peppe Zarbo) all’inquietante intimidazione di Biagio (Rosario D’Angelo). Michele (Alberto Rossi) si prepara all’inizio del nuovo corso di giornalismo on-line. Silvia (Luisa Amatucci), nel frattempo, continua a ricevere le galanti attenzioni di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Raffaele (Patrizio Rispo), dopo essersi reso conto di aver ferito involontariamente Renato ...