Advertising

marcodimaio : Firmata l'ordinanza del ministro Speranza che consente la possibilità di visite agli ospiti delle #RSA, colpiti dur… - zazoomblog : Speranza agli Internazionali di tennis: Con prudenza avanti sulle riaperture - #Speranza #Internazionali #tennis: - VoxNewsInfo2 : : Speranza concede agli italiani un’altra ora d’aria: “Coprifuoco può essere allentato” - Giovannaconfal6 : RT @globalistIT: Ripetiamo: se oggi possiamo riaprire è perché nei mesi scorsi NON è stato fatto quello che diceva il fan di Bolsonaro Salv… - huge1961 : RT @globalistIT: Ripetiamo: se oggi possiamo riaprire è perché nei mesi scorsi NON è stato fatto quello che diceva il fan di Bolsonaro Salv… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza agli

Corriere dello Sport.it

"Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco" in Italia. Lo dice il ministro della Salute, Roberto, durante la sua visitaInternazionali d'Italia di Tennis a Roma. "È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia nel ...Il ministro della Salute Robertoera presenteinternazionali d'Italia di Tennis che si stanno svolgendo a Roma, la prima manifestazione sportiva in assoluto dall'inizio della pandemia con la presenza del pubblico sugli ...«È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia verso le graduali... Scopri di più ...Prima allentare il coprifuoco, per poi arrivare ad abolirlo. La road map delle riaperture è tracciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla vigilia della cabina di regia di ...