Sharon Stone e la malattia | Sono sopravvissuta | è stato un lungo viaggio

(Di domenica 16 maggio 2021), durante un recente episodio del talk show condotto da James Corden, ha parlato della suae del suo nuovo libro di memorie.ha parlato della suadurante un episodio del The Late Late Show di James Corden; l'attrice, 63 anni, ha raccontato di essere quasi morta nel 2001 e di aver descritto dettagliatamente questo periodo della sua vita anche nel suo libro di memorie, Il bello di vivere due volte, che èrecentemente pubblicato da Rizzoli. Durante l'intervista, laha detto di aver avuto un'emorragia cerebrale durata diversi giorni prima di essere ricoverata in ospedale: "Ho perso conoscenza appenaarrivata,caduta dall'auto esvenuta; ...

chetempochefa : “Le donne più belle, sono quelle piene di vita ed esperienza” Domenica Sharon Stone vi aspetta a #CTCF da… - CL7_Luca : RT @King424392: Inizia Che tempo che fa e stasera ci sono 4 super bionde : Luciana Littizzetto, Filippa Lagherback , Sharon Stone e Katia F… - zazoomblog : Che tempo che fa: ospiti Sharon Stone Giuliano Sangiorgi e Anthony Fauci stasera su Rai3 - #tempo #ospiti #Sharon… - damy85twit : RT @King424392: Inizia Che tempo che fa e stasera ci sono 4 super bionde : Luciana Littizzetto, Filippa Lagherback , Sharon Stone e Katia F… - Dixy62553861 : RT @Raiofficialnews: Attrice amata e premiata in tutto il mondo, apprezzata per il suo impegno nelle campagne civili e sociali. ?? Questa s… -

sarà l'ospite speciale della puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa. L'attrice, in esclusiva su Rai 3, presenterà il suo ultimo libro, l'autobiografia dal titolo 'Il Bello di Vivere ...ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio per presentare il libro ' Il bello di vivere due volte ', un racconto a 360° gradi sulla sua vita. Dall'infanzia a Meadville, cittadina della ...Sharon Stone torna in Tv in Italia super ospite di Che Tempo che Fa, di Fabio Fazio. L’attrice americana è tornata alla ribalta con la sua autobiografia “Il Bello di Vivere Due Volte”, ma noi vogliamo ...Sharon Stone, durante un recente episodio del talk show condotto da James Corden, ha parlato della sua malattia e del suo nuovo libro di memorie. Sharon Stone ha parlato della sua malattia durante un ...