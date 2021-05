Sangiovanni dopo la finale di Amici 20: prime parole e commento di Madame – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Sangiovanni, dato per principale candidato alla vittoria finale di Amici 20, si è dovuto accontentare di un secondo posto, alle spalle della fidanzata Giulia Stabile, detentrice di ben due record. Il giovane cantante amico di Madame tuttavia ha conquistato il premio della categoria canto, portandosi comunque a casa una coppa. Sangiovanni parla dopo il secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 16 maggio 2021), dato per principale candidato alla vittoriadi20, si è dovuto accontentare di un secondo posto, alle spalle della fidanzata Giulia Stabile, detentrice di ben due record. Il giovane cantante amico dituttavia ha conquistato il premio della categoria canto, portandosi comunque a casa una coppa.parlail secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - AmiciUfficiale : Ecco le dichiarazioni esclusive del prof Rudy Zerbi subito dopo l’ingresso in Finale di Sangiovanni! #Amici20 - arvvenig : RT @amiciditisane: Comunque per gli altri fandom è andato tutto a putt4ne dopo che Sangiovanni è arrivato terzo al televoto, li le sangiull… - claudia85836484 : una vergogna che Apparte il premio Marlu siano stati dati tutti i premi a Sangiovanni e Giulia, vi ricordo l’edizio… - llauuuu_ : RT @amiciditisane: Comunque per gli altri fandom è andato tutto a putt4ne dopo che Sangiovanni è arrivato terzo al televoto, li le sangiull… -