Raul nuovo tecnico del Real Madrid: «Sono un uomo del club» (Di domenica 16 maggio 2021) L'ex calciatore Raul ha commentato le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Real Madrid al posto di Zinedine Zidane. Le dichiarazioni dell'ex calciatore. «Sono un uomo del club, qui mi sento felice. Sono diventato allenatore per continuare a lavorare a casa mia, al Real Madrid, ma ora non è il momento di parlare del futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

