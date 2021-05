Psicoradio | compie 15 anni la radio di Bologna che permette ai pazienti psichiatrici di parlare della salute mentale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Il 13 maggio 1978 entrò in vigore la legge 180 che ha abolito i manicomi in Italia, primo Paese al mondo. Il protagonista di questa rivoluzione fu lo psichiatra Franco Basaglia: “Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c’è un altro modo di affrontare la questione, anche senza la costrizione”. Unversario passato praticamente sotto silenzio in un momento in cui, ironiasorte, il Covid ha dimostrato invece che le strutture residenziali per i malatisono inadeguate e va evitato l’isolamento. Tra pochi giorni sarà disponibile il podcast “Diamo (un po’) i numeri” che affronta proprio i temi caldi del mondo psichiatrico: la prima puntata, dal titolo 180, racconta ...