Nadal batte Djokovic e vince per la decima volta a Roma (Di domenica 16 maggio 2021) Rafael Nadal ha vinto l'Atp di Roma battendo in finale Djokovic, in tre ore di gioco, con i parziali di 7-5, 1-6, 6-3. Decimo successo al Foro Italico per lo spagnolo che sale a quota 36 titoli tra i Masters 1000 Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Rafaelha vinto l'Atp dindo in finale, in tre ore di gioco, con i parziali di 7-5, 1-6, 6-3. Decimo successo al Foro Italico per lo spagnolo che sale a quota 36 titoli tra i Masters 1000

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6… - Eurosport_IT : LA GRANDE BELLEZZA ?????? Dopo quasi tre ore di gioco, Rafa Nadal batte Nole Djokovic al terzo set (7-5 1-6 6-3) e vi… - PIERPARDO : Bellissimo. Perché #Nadal e #Djokovic sono due giganti. Perché il tennis italiano è finalmente vivo e lotta insieme… - Claudione_B : RT @WeAreTennisITA: RAFA SI RIPRENDE ROMA ?? Rafael Nadal batte ancora una volta Novak Djokovic in finale a Roma, ci riesce per 7-5 1-6 6-3… - GiorgioBargigl1 : RT @PIERPARDO: Bellissimo. Perché #Nadal e #Djokovic sono due giganti. Perché il tennis italiano è finalmente vivo e lotta insieme a noi. P… -