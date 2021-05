Milano riparte, il 5 giugno apre la prima discoteca al chiuso d'Italia. Dove potranno entrare 2mila persone (Di domenica 16 maggio 2021) La prima discoteca al chiuso a riaprire a Milano sarà il Fabrique di via Fantoli: l'esperimento andrà in scena il 5 giugno, con ingresso consentito a 2mila persone. L'annuncio arriva dal Silb-Fipe, l'associazione ialiana delle imprese dell'intrattenimento. L'esperimento verrà fatto in due diverse discoteche, una al chiuso a Milano (il Fabrique, appunto) e l'altra all'aperto in Puglia, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al 'Praia', Dove duemila persone entreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Laala riaprire asarà il Fabrique di via Fantoli: l'esperimento andrà in scena il 5, con ingresso consentito a. L'annuncio arriva dal Silb-Fipe, l'associazione ialiana delle imprese dell'intrattenimento. L'esperimento verrà fatto in due diverse discoteche, una al(il Fabrique, appunto) e l'altra all'aperto in Puglia, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga ilpossibile. La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5a Gallipoli, al 'Praia',duemilaentreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale ...

