LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: tutti gli azzurri nei gruppi di testa a metà gara. Si ritira Cassignol (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Al passaggio dei 12.500 metri, a metà gara: Reymond, Abrosimov, Kozubek, Huszti, Sadykov, Wallart, Bottelier, Straka, Furlan 11.42: Agli 11750 Ruffini si fa riassorbire dal gruppo, alle sue spalle Kozubek, Wallart, Abrosimov, Occhipinti, Huszti, Sadykov, Furlan e Reymond 11.41: Ruffini rompe gli indugi e piazza un attacco, Wallart lo segue, Poi Huszti e Kozubek 11.37: Inizia a piovere su Lupa Lake, situazione complicata anche dal punto di vista meteorologico 11.34: Si ritira nella gara femminile Oceane Cassignol, bronzo nella 5 km. Davanti alla fine del quarto giro: Boy, Somenek Onon, poi Sorokina, Olasz, Vas, Santoni, Spiwoks, Kolesnikova, Enkner, Linka, Pozzobon 11.26: Ai 9250 nella gara femminile Boy, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: Al passaggio dei 12.500 metri, a: Reymond, Abrosimov, Kozubek, Huszti, Sadykov, Wallart, Bottelier, Straka, Furlan 11.42: Agli 11750 Ruffini si fa riassorbire dal gruppo, alle sue spalle Kozubek, Wallart, Abrosimov, Occhipinti, Huszti, Sadykov, Furlan e Reymond 11.41: Ruffini rompe gli indugi e piazza un attacco, Wallart lo segue, Poi Huszti e Kozubek 11.37: Inizia a piovere su Lupa Lake, situazione complicata anche dal punto di vista meteorologico 11.34: Sinellafemminile Oceane, bronzo nella 5 km. Davanti alla fine del quarto giro: Boy, Somenek Onon, poi Sorokina, Olasz, Vas, Santoni, Spiwoks, Kolesnikova, Enkner, Linka, Pozzobon 11.26: Ai 9250 nellafemminile Boy, ...

