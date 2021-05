LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Garcia e Salac scappano, dietro succede di tutto! Masià, Rodrigo e Antonelli ko, Acosta cade e riparte! (Di domenica 16 maggio 2021) rCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 14.00 -16 Acosta passa Toba e entra in zona punti. 15° a 24.4. Il nipponico è finito nella ghiaia di curva 6. -16 Garcia e Salac proseguono di comune accordo e volano sul passo dell’1:56 alto. Tutti gli altri accusano decimi su decimi. Rossi è terzo a 5.1, quarto Sasaki a 7.6 con McPhee. -17 La situazione vede sempre Garcia e Salac al comando quindi terza posizione per Rossi a 4.9, quarto Sasaki a 6.9, quinto McPhee a 7.2. Binder sesto accusa già 17 secondi! Migno nono a 18.2, Fenati 15° a 19.3, Acosta alle sue spalle a 23.0. -18 La pista sembra andare ad asciugarsi in alcuni punti, ma i piloti appena ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) rCLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DEL GP DIDI MOTOGP ALLE 14.00 -16passa Toba e entra in zona punti. 15° a 24.4. Il nipponico è finito nella ghiaia di curva 6. -16proseguono di comune accordo e volano sul passo dell’1:56 alto. Tutti gli altri accusano decimi su decimi. Rossi è terzo a 5.1, quarto Sasaki a 7.6 con McPhee. -17 La situazione vede sempreal comando quindi terza posizione per Rossi a 4.9, quarto Sasaki a 6.9, quinto McPhee a 7.2. Binder sesto accusa già 17 secondi! Migno nono a 18.2, Fenati 15° a 19.3,alle sue spalle a 23.0. -18 La pista sembra andare ad asciugarsi in alcuni punti, ma i piloti appena ...

