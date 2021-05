È morto l’ex campione di atletica Alessandro Talotti: aveva 40 anni e lottava contro il cancro. È stato uno dei migliori azzurri nel salto in alto (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Talotti ha perso la sua battaglia contro il cancro. È morto nella notte l’ex campione di atletica, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto. 40 anni, friulano di Udine, Talotti è stato stroncato da un tumore allo stomaco dopo una lunga battaglia che non aveva esitato a condividere pubblicamente. Solo pochi giorni fa l’annuncio delle nozze con la compagna Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle: lo scorso autunno è nato il loro primo figlio Elio. Nel corso della sua carriera Talotti ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)ha perso la sua battagliail. Ènella nottedi, tra iatletidiin. 40, friulano di Udine,stroncato da un tumore allo stomaco dopo una lunga battaglia che nonesitato a condividere pubblicamente. Solo pochi giorni fa l’annuncio delle nozze con la compagna Silvia Stibilj,ssa di pattinaggio a rotelle: lo scorso autunno è nato il loro primo figlio Elio. Nel corso della sua carrieraha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino ...

Advertising

Corriere : Morto a 40 anni Talotti, ex saltatore in alto azzurro. Aveva un tumore, da poco era diventato papà - Grosiglioni : RT @leggoit: Alessandro Talotti morto a 40 anni, l'ex saltatore azzurro sconfitto da un tumore: lascia la moglie e un bimbo piccolo https:/… - leggoit : Alessandro Talotti morto a 40 anni, l'ex saltatore azzurro sconfitto da un tumore: lascia la moglie e un bimbo picc… - AvvMennillo : Morto a 40 anni Talotti, ex saltatore in alto azzurro. Aveva un tumore, da poco era diventato papà - AvvMennillo : Morto a 40 anni Alessandro Talotti, ex altista azzurro. Lottava contro un tumore -