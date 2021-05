DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: cala l’intensità della pioggia, Miller in fuga con la Ducati (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 La pista si sta asciugando sempre di più. -8 Zarco è a 3?7 da Quartararo, sta andando a riprenderlo. -9 Alex Marquez supera Nakagami ed è 4°. Vinales scavalca Rossi, che ora è 10°. -9 Bagnaia è settimo, ma il quarto posto non è impossibile! -9 Miller in testa con 5? su Quartararo e 10? su Zarco. -10 CADE ANCORA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 6! Ha rischiato il tutto per tutto ed è finito nuovamente a terra. Stavolta ritiro definitivo. -10 VAI BAGNAIA! Scavalca anche Pol Espargarò ed è settimo! -10 Zarco sta andando a riprendere Quartararo. 7?5 il gap tra i due francesi. Zarco però gira 2 secondi a tornata più veloce! -11 Bagnaia sta andando a riprendere anche Pol Espargarò. Si rompe il motore dell’Aprilia di Aleix Espargarò. -11 Marquez ora è 11° e deve recuperare 16? per andare a riprendere ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 La pista si sta asciugando sempre di più. -8 Zarco è a 3?7 da Quartararo, sta andando a riprenderlo. -9 Alex Marquez supera Nakagami ed è 4°. Vinales scavalca Rossi, che ora è 10°. -9 Bagnaia è settimo, ma il quarto posto non è impossibile! -9in testa con 5? su Quartararo e 10? su Zarco. -10 CADE ANCORA MARC MARQUEZ ALLA CURVA 6! Ha rischiato il tutto per tutto ed è finito nuovamente a terra. Stavolta ritiro definitivo. -10 VAI BAGNAIA! Scavalca anche Pol Espargarò ed è settimo! -10 Zarco sta andando a riprendere Quartararo. 7?5 il gap tra i due francesi. Zarco però gira 2 secondi a tornata più veloce! -11 Bagnaia sta andando a riprendere anche Pol Espargarò. Si rompe il motore dell’Aprilia di Aleix Espargarò. -11 Marquez ora è 11° e deve recuperare 16? per andare a riprendere ...

