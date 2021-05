(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Sarà attivato oggi a(Caserta) l’hubrealizzato da Asl di Caserta con l’, in particolare con la Brigata Bersaglieri Garibaldi. Si tratta delhub-Asl nel, dopo quello operativo dal primo marzo a Caserta, alla caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Ad annunciare l’attivazione dell’hub è stato il sindaco diGaetano Tessitore, con un post sulla pagina facebook del Comune; peraltro lo stesso Tessitore aveva contratto illo scorso anno. “Siamo soddisfatti – scrive – che il Direttore Generale dell’Asl abbia scelto, tra tante richieste, la nostra. È stata cmq una scelta dettata dalla grande ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, a Francolise il secondo hub vaccinale Esercito-Asl del #Casertano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francolise

anteprima24.it

Otto comunifree. Sul fronte vaccini sono 285020 le persone alle quali è stata somministrata ... 25 i casi a Grazzanise, 16 i casi a Alvignano, Sant'Angelo d'Alife, 15 i casi a, Valle ...... 24 i casi a Alvignano, Grazzanise, 19 i casi a Teano, 17 i casi a, 16 i casi a Valle di ... Casa Circondariale 1- 19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA ...Francolise (Ce) – Sarà attivato oggi a Francolise (Caserta) l’hub vaccinale realizzato da Asl di Caserta con l’Esercito, in particolare con la Brigata Bersaglieri Garibaldi. Si tratta del secondo hub ...Siamo a Francolise, in provincia di Caserta. Questo pomeriggio alle ore 18.00, alla presenza di autorità civili e religiose, politiche e militari, verrà inaugurato un nuovo e grande hub vaccinale in p ...