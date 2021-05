Coronavirus | possibile via libera dell' esecutivo alle seconde dosi in vacanza

(Di domenica 16 maggio 2021) Il governo starebbe valutando la possibilità di consentire la somministrazionedi vaccino anti Covid anche nelle località di. Covid, governo apre su somministrazione del vaccino in: anche per le primesu Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Coronavirus approvati i test salivari dal governo: “Qualora non sia possibile ottenere tamponi” - #Coronavirus… - CappaManlio : RT @AntonioSocci1: Coronavirus, 'possibile incidente di laboratorio'. I virologi confermano, Roberto Burioni pubblica i documenti https://t… - dar_casartelli : RT @AhiMaria1: Ciclo anomalo, possibile reazione da vaccino. Chiedono di segnalare. ?????? - carlo_centemeri : #Coronavirus, 'possibile incidente di laboratorio'. I virologi confermano, Roberto Burioni pubblica i documenti - carlo_centemeri : Coronavirus, 'possibile incidente di laboratorio'. I virologi confermano, Roberto Burioni pubblica i documenti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus possibile

La7

... sindaco di Castelseprio : "All'inizio dell'allarmela gente si è sicuramente trovata ... ma ho sempre cercato di fare tutto ilper trasmettere positività a chi avevo intorno ...Lo ha disposto, con una nuova ordinanza sull'emergenza, il presidente della Regione, ...politica nella quale il governo farà il tagliando alle restrizioni in vigore con il...È possibile. Le risorse ci sono ... Dopo un anno nero dovuto alla dura crisi pandemica causata dal Covid-19, Bruxelles rivede in rialzo le previsioni del 2020 e prevede un forte rimbalzo grazie ...Primo parziale via libera del governo alla somministrazione del vaccino nei luoghi di vacanza della penisola italiana. La questione è infatti ufficialmente approdata sul tavolo del direttore generale ...