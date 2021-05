Concorsi pubblici | Brunetta | “Questo governo deve combattere in tutti i modi possibili la cattiva burocrazia”

(Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – “Compito di, in, la. Vale per i vincoli ambientali, il danno erariale, l’abuso d’ufficio e il silenzio assenso. Lo stesso approccio, pragmatico, vale per ie per la riforma che abbiamo appena approvato al Senato, e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), che sull’argomento ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Foglio’.spiega: “Abbiamo cambiato le modalità di svolgimento dei, abbiamo creato una procedura totalmente digitalizzata, siamo passati da...

...personale della scuola e quindi le regole erano quelle di carattere generale valide per tutti i dipendenti. L' articolo 2 del Testo Unico n. 3 del 1957 prevedeva che per accedere ai...Nel corso di una intervista al magazine online Acta Non Verba , in merito alla riforma dei, il giurista spiega: ' per quel che riguarda la scuola, effettivamente, mi sembra che l'...ROMA - "Compito di questo governo è combattere, in tutti i modi possibili, la cattiva burocrazia. Vale per i vincoli ambientali, il danno erariale, ...Stabilizzazione precari: prosegue il dibattito riguardo alle modalità di immissione in ruolo dei docenti con contratto a tempo determinato.