Bologna, Mihajlovic: “Io alla Juve? Vorrei continuare lavoro qui” (Di domenica 16 maggio 2021) Il Bologna affronterà lunedì 17 maggio l’Hellas Verona in trasferta. Partita che rievoca dolci ricordi a Sinisa Mihajlovic, che il 25 agosto 2019 si presentò al Bentegodi a 40 giorni dal ricovero per la leucemia. Lui lo fece per mantenere la promessa fatta alla squadra, che però non si ricordava e fu piacevolmente sorpresa dal gesto del tecnico. “Sicuramente questa volta sarò più in forma” scherza il tecnico del Bologna nella conferenza stampa della vigilia, “certo ebbi sfortuna: andai nell’area tecnica più vasta del mondo, ci sono stadi in cui è piccolissima, quel giorno presi la più vasta, a Verona è così. Facevo fatica a fare due passi, quando andavo avanti mi chiedevo come sarei tornato indietro. “Ora come faccio?”. Mi girava la testa”. “Ma rispetto ad allora penso che anche la squadra farà meglio visto che ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ilaffronterà lunedì 17 maggio l’Hellas Verona in trasferta. Partita che rievoca dolci ricordi a Sinisa, che il 25 agosto 2019 si presentò al Bentegodi a 40 giorni dal ricovero per la leucemia. Lui lo fece per mantenere la promessa fattasquadra, che però non si ricordava e fu piacevolmente sorpresa dal gesto del tecnico. “Sicuramente questa volta sarò più in forma” scherza il tecnico delnella conferenza stampa della vigilia, “certo ebbi sfortuna: andai nell’area tecnica più vasta del mondo, ci sono stadi in cui è piccolissima, quel giorno presi la più vasta, a Verona è così. Facevo fatica a fare due passi, quando andavo avanti mi chiedevo come sarei tornato indietro. “Ora come faccio?”. Mi girava la testa”. “Ma rispetto ad allora penso che anche la squadra farà meglio visto che ...

