“Amici si vince per simpatia o talento?”: polemica per la vittoria di Giulia, ma Zerbi celebra tutti (Di domenica 16 maggio 2021) E’ una ballerina a vincere la ventesima edizione di Amici. E’ Giulia Stabile a superare in finale Sangiovanni (secondo posto per lui, oltre a tanti premi di cui parlermeo a breve) e le medaglie di bronzo Alessandro Cavallo, Aka7even e Deddy. LEGGI ANCHE => Rudy Zerbi e l’in bocca al lupo ai ragazzi di Amici: quali sono i quattro album in uscita? Con gli ascolti migliori di tutti i serali (parliamo di 6.667.000 telespettatori davanti alla tv, per il 33,49% di share) termina questa apprezzatissima edizione di Amici. E se Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che hanno avuto in squadra Giulia Stabile, possono celebrare il trionfo della propria squadra. celebra con molto fair play i vincitori Rudy ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 maggio 2021) E’ una ballerina are la ventesima edizione di. E’Stabile a superare in finale Sangiovanni (secondo posto per lui, oltre a tanti premi di cui parlermeo a breve) e le medaglie di bronzo Alessandro Cavallo, Aka7even e Deddy. LEGGI ANCHE => Rudye l’in bocca al lupo ai ragazzi di: quali sono i quattro album in uscita? Con gli ascolti migliori dii serali (parliamo di 6.667.000 telespettatori davanti alla tv, per il 33,49% di share) termina questa apprezzatissima edizione di. E se Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che hanno avuto in squadraStabile, possonore il trionfo della propria squadra.con molto fair play i vincitori Rudy ...

