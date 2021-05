Amici | il bacio di Maria | lo scontro evitabile fra i prof e tre cose che forse vi siete persi

(Di domenica 16 maggio 2021) L’ennesimofra i, ildiDe Filippi con Pio e Amedeo e quello fra Sangiovanni e Giulia: la finale di2021 è stata ricca di momenti emozionanti. Esibizioni e sfide hanno lasciato spazio a confessioni e commozione. A scontrarsi sul palco cinque finalisti amatissimi da pubblico, dai ballerini Alessandro e Giulia ai tre cantanti più seguiti della scuola: Sangiovanni, Deddy e Aka7even. Ospiti della serata Pio e Amedeo, reduci dal successo (e dalle polemiche) di Felicissima Sera. I comici hanno realizzato un lungo monologo per celebrare i vent’anni di, ringraziando la De Filippi per il suo lavoro. Come era prevedibile ci sono state battute caustiche e risate, con riferimenti a Maurizio Costanzo, alla storia di Belen con Antonino Spinalbese (De Martino era ...

Pio e Amedeo tornano ad "Amici" dopo il successo - e le polemiche - di "Felicissima Sera". Il duo di comici pugliesi, ex ospiti fissi del talent di Canale 5, esordiscono ...
Maria De Filippi anche ieri ha fatto il pieno di consensi a Amici 20. La conduttrice, però, nell'ambito di un siparietto particolare, viene baciata ...