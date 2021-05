Allarme per cInque giovani dispersi in alta quota in Val d’Aosta, 4 sono di Milano (Di domenica 16 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ Allarme per le sorti di 5 giovani, 4 di Milano e un francese che da questo pomeriggio non danno più notizie, dopo essere partiti per un’escursione in Valpelline, in Valle d’Aosta. L’Allarme tra parenti e conoscenti è scattato nel pomeriggio a causa del mancato rientro a casa e del fatto che non rispondono al tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 16 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’per le sorti di 5, 4 die un francese che da questo pomeriggio non danno più notizie, dopo essere partiti per un’escursione in Valpelline, in Valle. L’tra parenti e conoscenti è scattato nel pomeriggio a causa del mancato rientro a casa e del fatto che non rispondono al tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Bufera in Val d'Aosta, cinque dispersi 21.08 Bufera in Val d'Aosta, cinque dispersi Preoccupazione nella Valpelline, in Val d'Aosta, per il mancato rientro a casa di 5 escursionisti,partiti ieri da Milano: dopo l'allarme dei parenti che non riuscivano a contattarli sono subito scattate le ricerche attorno al bivacco Regondi

Cinque ragazzi risultano dispersi in montagna: infuria una bufera di neve L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 16 maggio: i parenti si sono allarmati quando non rispondono al cellulare. L'elicottero non ha potuto salire in alta quota per la scarsa visibilità e i soccorritori stanno cercando.

Valle d'Aosta, dispersi cinque giovani ciaspolatori: 4 sono di Milano. "Forte bufera di neve" L'allarme scattato nel pomeriggio a causa del mancato rientro a casa, non rispondono al cellulare. Erano diretti al lago di Clusaz, partendo da Milano. Si tratta probabilmente di ciaspolatori.

