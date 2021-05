ZTE Axon 30 Ultra 5G: imminente l’arrivo in Italia (Di sabato 15 maggio 2021) Il top di gamma ZTE Axon 30 Ultra 5G sarà presto disponibile alla vendita nel mercato europeo. Vediamo in dettaglio tutte le sue caratteristiche Il 27 Maggio si apriranno ufficialmente i preordini del nuovo ZTE Axon 30 Ultra 5G, smartphone di fascia alta dotato di display AMOLED da 6,67? FHD+ con refresh rate adattivo fino a 144Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready. Altra importante peculiarità del device è la presenza di un modulo fotografico posteriore composto da ben 4 obiettivi, di cui 3 con un sensore da 64MP. ZTE Axon 30 Ultra 5G: scheda tecnica La dotazione hardware di questo dispositivo prevede: Display: AMOLED da 6,67? FHD+ curvo, 20:9, refresh rate adattivo fino a 144Hz, sensore per impronte digitali integrato; CPU: Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready; RAM: 8GB/12GB di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 15 maggio 2021) Il top di gamma ZTE305G sarà presto disponibile alla vendita nel mercato europeo. Vediamo in dettaglio tutte le sue caratteristiche Il 27 Maggio si apriranno ufficialmente i preordini del nuovo ZTE305G, smartphone di fascia alta dotato di display AMOLED da 6,67? FHD+ con refresh rate adattivo fino a 144Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready. Altra importante peculiarità del device è la presenza di un modulo fotografico posteriore composto da ben 4 obiettivi, di cui 3 con un sensore da 64MP. ZTE305G: scheda tecnica La dotazione hardware di questo dispositivo prevede: Display: AMOLED da 6,67? FHD+ curvo, 20:9, refresh rate adattivo fino a 144Hz, sensore per impronte digitali integrato; CPU: Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready; RAM: 8GB/12GB di ...

GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: ZTE Axon 30 Ultra sbarca anche in Italia, dove sarà in preordine dal 27 maggio al prezzo di 749/849€. A bordo un SoC Qu… - Tech4D_ : Il potente ZTE Axon 30 Ultra arriva in Italia: in vendita dal 4 Giugno a 749€ - bitcityit : ZTE Axon 30 Ultra disponibile per il pre-ordine dal 27 maggio a partire da 749 Euro: La data di apertura delle vend… - notebookitalia : ZTE Axon 30 Ultra sbarca anche in Italia, dove sarà in preordine dal 27 maggio al prezzo di 749/849€. A bordo un So… - PuntoCellulare : ZTE ha fissato al prossimo 27 maggio il debutto su scala globale dello smartphone Axon 30 Ultra, finora disponibile… -