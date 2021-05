(Di sabato 15 maggio 2021), il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, è. La sua compagna, Teresa, ha dato alla luce un maschietto che si chiamerà Massimo Girolamo. Il parto è avvenuto oggi all’ospedale ‘San Giacomo D’Altopasso’ di Licata (Agrigento) nel reparto di Ginecologia guidato dal prof. Luigi Li Calsi, che ha seguito la partoriente durante i mesi della gestazione.ha vinto l’undicesima edizione, quella più lunga di sempre. E se i ‘Vipponi’ di quest’anno, come li chiama Alfonso Signorini, sono rimasti chiusi nella Casa per 169 giorni,e tutti i suoi compagni di avventura nel 2011 trascorsero nella Casa del GF ben 183 giorni. Sei mesi esatti, dal 18 ottobre del 2010 al 18 aprile ...

Advertising

ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: A “VERISSIMO”, ANDREA MONTOVOLI INTRODUCE IL SUO ROMANZO APPENA PUBBLICATO E, INVITATO A P… - liberenotizie : Vip, Andrea Cocco Hirai del 'GF' è diventato papà. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Vip, Andrea Cocco Hirai del 'GF' è diventato papà - - StraNotizie : Vip, Andrea Cocco Hirai del 'GF' è diventato papà - italiaserait : Vip, Andrea Cocco Hirai del ‘GF’ è diventato papà -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

Adnkronos

ha conquistato il primo posto in quella edizione e ne uscì anche in coppia. Il giovane, appassionato di cucina, era entrato in coppia ed era uscito fidanzato con una concorrente. Solo a marzo ...Montovoli a VerissimoMontovoli è uno degli ospiti annunciati della puntata di ... da Ballando con le stelle al Grande Fratello, ha deciso di raccontare la sua vita in un romanzo. ...Andrea Zelletta ancora una volta torna a parlare della sua bellissima avventura nella Casa di Cinecittà. L'ex gieffino è stato sicuramente uno dei protagonisti venuto fuori alla fine di questa lunghis ...Andrea Montovoli ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo con Silvia Toffanin sul periodo in cui ha frequentato "brutti giri".