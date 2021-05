VIDEO Moto2, GP Francia 2021: gli highlights delle qualifiche di Le Mans (Di sabato 15 maggio 2021) Da una situazione complicata per colpa del meteo, Raul Fernandez si esalta nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Le Mans la pioggia si presenta in concomitanza con il semaforo verde della Q2, per cui si è vissuta una sessione davvero emozionante, incerta, e ricca di cadute. Davanti a tutti come detto Raul Fernandez. Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo ha centrato un ottimo 1.50.135 rifilando 240 millesimi al nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) che chiude in 1:50.375. Il riminese si mette nelle migliori condizioni per la gara di domani, contando anche che i suoi rivali per il titolo sono tutti ampiamente alle sue spalle. Completa la prima fila lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) terzo con il crono di 1:50.514 a ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Da una situazione complicata per colpa del meteo, Raul Fernandez si esalta nelledel Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Lela pioggia si presenta in concomitanza con il semaforo verde della Q2, per cui si è vissuta una sessione davvero emozionante, incerta, e ricca di cadute. Davanti a tutti come detto Raul Fernandez. Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo ha centrato un ottimo 1.50.135 rifilando 240 millesimi al nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) che chiude in 1:50.375. Il riminese si mette nelle migliori condizioni per la gara di domani, contando anche che i suoi rivali per il titolo sono tutti ampiamente alle sue spalle. Completa la prima fila lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) terzo con il crono di 1:50.514 a ...

