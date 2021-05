Test salivari a scuola, il parere del pediatra: “Determinanti per la riapertura delle scuole in sicurezza a settembre” (Di sabato 15 maggio 2021) Il via libera del ministero della Salute ai tamponi salivari molecolari "è una buona notizia" e anche se arrivano ad anno scolastico quasi finito "saranno Determinanti per la riapertura delle scuole in sicurezza a settembre, perché non possiamo farci trovare impreparati e avere di nuovo problemi come accaduto quest'anno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 maggio 2021) Il via libera del ministero della Salute ai tamponimolecolari "è una buona notizia" e anche se arrivano ad anno scolastico quasi finito "sarannoper lain, perché non possiamo farci trovare impreparati e avere di nuovo problemi come accaduto quest'anno". L'articolo .

